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Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! Santorini'de etkinlikler iptal edildi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten acil toplantı kararı

02.02.2025 21:47
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Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik devam ediyor. Ege Denizi'nde son 48 saatte 200'den fazla deprem oldu. Ege Denizi'nde akşam saatlerinde de 4,4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Turistik Santorini Adası’nda etkinlikler iptal edilirken, eğitime de bir gün ara verildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! Santorini'de etkinlikler iptal edildi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten acil toplantı kararı

Ege Denizi'nde Santorini açıklarında son 48 saat içinde 200'den fazla deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi. Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti.

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4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.45'te, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde art arda iki sarsıntı kaydedildi. Depremlerin 7 ve 6,99 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.

ACİL TOPLANTI KARARI

Yunanistan’ın turizm adası Santorini’de arka arkaya yaşanan depremler hükümeti alarma geçirdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Santorini açıklarında arka arkaya yaşanan depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Yunan hükümeti, gerekli önlemleri belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıya Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ve Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos'un da aralarında bulunduğu bir ekip katıldı.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi ve yarın okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Santorini Adası Belediyesi Meclisinin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı alındı.

Bu çerçevede Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi. Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Kararda, vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan da kaçınması istendi.

MÖ 1600 YILINDA VOLKANİK PATLAMA OLMUŞTU

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sismik volkanik hareketlilikteki artış nedeniyle bilim insanlarından oluşan kurul, gelişmeleri yakından incelemeye başladı. Kuruldaki uzmanlar, mevcut bilgiler ışığında endişe edecek bir durumun olmadığını ve benzer hareketliliğin 2011-2012 yıllarında da 14 ay boyunca sürdüğünü kaydetti. Öte yandan, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, ilgilileri konuya ilişkin toplantıya çağırdı. Toplantıda Santorini Adası'nın özel jeolojik, jeomorfolojik ve sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurularak sivil koruma mekanizmasının Ada'da hazır edilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın 200 kilometre güneydoğusunda yer alan volkanik ada Santorini'de en son MÖ 1600 yıllarında volkanik patlama oldu. Patlama sonrası Ada'nın yaklaşık 73 kilometrekarelik bölümü su altında kaldı.

Santorini'den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla Ada'dan ayrışan Santorini Kalderası, simsiyah görünümüyle turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri haline geldi. Volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşan volkanik yer şekline "kaldera" deniliyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Yunanistan
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