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Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Uzman isim yanardağ kaynaklı diyerek 'duman' tehlikesine dikkat çekti... Santorini için 'Hemen boşaltılmalı' uyarısı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.02.2025 13:23
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Ege Denizi'nde art arda yaşanan sarsıntılar, bölgeye yakın bulunan vatandaşlarda tedirginlik yaratırken, Mynet'e konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaşanan depremlerin yanardağ kaynaklı olduğunu yineledi. Yanardağda püskürme olacağına dair jeofiziksel belirtilerin de olduğunu aktaran Ercan, bu durumda oluşabilecek duman bulutlarının tehlike yaratabileceğini bildirdi ve Santorini için "Hemen boşaltılmalı" uyarısında bulundu. İşte tüm detaylar...

Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Uzman isim yanardağ kaynaklı diyerek 'duman' tehlikesine dikkat çekti... Santorini için 'Hemen boşaltılmalı' uyarısı

MYNET ÖZEL

Ege Denizi'nde yaşanan depremler, merkez üssüne yakın bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etmiş durumda. Sarsıntılar hala devam ederken, Mynet.com'a konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaşanan sarsıntıların Santorini Yanardağı ile ilişkili olduğunu yineledi.

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"ANA ÇEKİNCE SANTORİNİ YANARDAĞININ YENİDEN PÜSKÜRMESİ"

Ercan, bu depremlerin tamamen yanardağ kaynaklı olduğunu söyledi ve "Buradaki ana çekince Santorini yanardağının yeniden püskürmesi. Püskürme daha önceden olmuş. Dolayısıyla şu anda da hazırlanıyor. Püskürme gerçekleşmeyebilir de. Püskürmenin jeofizik belirtileri var, depremcikler var. Bu depremcik dağılımı bir kilometre ile beş kilometre arasında değişiyor. Bunun yanı sıra yerde şişme var, şişme magma odasının lavla dolduğunu gösteriyor" dedi.

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"AKIŞAN BİR LAV AKITIR BÖLGEYE"

Santorini'deki yanardağın kalkan türü bir yanardağ olduğunu belirten Ercan, "Bunun bir avantajlı yanı var. Bu bazik magma, külsü diyoruz biz buna. Yani bu büyük bir patlama yapmaz, püskürür. Püskürmeyle patlama arasında fark var. Patlama yaptığı zaman içinde yanardağ bombaları dediğimiz büyük taşları fırlatıyor. Bu akışkan bir lav akıtır bölgeye" şeklinde konuştu.

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"KIZGIN SU BUHARI, CAM, YANARDAĞ KÜLÜ BULUT OLARAK YUKARI ÇIKAR"

Buradaki en önemli tehlikenin ise çıkacak olan duman olduğunu söyleyen Ercan, "Duman çıkarırken de dumanın içinde kızgın su buharı, cam, yanardağ külü vardır. Onlar bulut olarak yukarı çıkar. O bulutların nereye gideceği önemli" ifadelerini kullandı.

"BULUTLAR NEREYE YAĞARSA TEHLİKE YARATIR"

Bulutların yağacağı yerde ciddi sorunlar yaşanabileceğini aktaran Ercan, "Kızgındır onlar, iki bin 200 santigrat derecede olur. Bu bulutlar nereye yağarsa orada tehlike yaratır. Eğer kör gözüne gibi Türkiye kıyılarına gelirse iki yüz elli kilometre falan orada aynı sorunları burası da yaşar. Ama Türkiye böyle bir sorun yaşayacakmış gibi bir hava vermemek lazım. Yanardağ patlamaya bilir de yani" dedi.

"KORKTUĞUM YANARDAĞ PÜSKÜRMESİYLE ÇIKAN DUMANDIR"

Yanardağın püskürebileceğine yönelik jeofiziksel belirtilerin olduğuna vurgu yapan uzman isim, "Deprem fırtınası var. Bu deprem fırtınası sürüyor birkaç gündür ve azalmıyor" ifadelerini kullandı. Bu depremlerin yanardağ depremi olduğunun altını çizen Ercan, "Dolayısıyla ille de burada 7 büyüklüğünde deprem olacaktır diye bir olay söz konusu değil. Yanardağ depremi yani tamamen magmanın hareketlerinden kaynaklanan sarsıntılar bunlar. Yani bildiğimiz o yer kabuğundaki gerginlik boşalmaları falan değil, yanardağ deviniminden kaynaklanan depremdir. Küçük depremler ve depremcikler. Burada benim korktuğum yanardağın püskürmesiyle birlikte çıkan dumandır" şeklinde konuştu.

"HEMEN BOŞALTILMASI GEREKİYOR"

Yanardağın püskürmesi durumunda bundan en çok Santorini'nin etkileneceğini söyleyen Ercan, şu şekilde devam etti: Santorini yanardağın zaten ağzının kenarında oluşmuş bir köy. Oraya gittim inceleme yaptım. Orada en çok o etkilenir, büyük tehlike altında. Püskürsün ya da püskürmesin hemen boşaltılması gerekiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Santorini
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