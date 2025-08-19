HABER

Ege Üniversitesi'nden mikroplastik kirliliğe karşı nükleer teknik projesi

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından denizlerde ve tatlı sulardaki mikroplastik kirliliği izlemeye yönelik geliştirilen proje, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli Yaprak tarafından hazırlanan proje, mikroplastiklerin hem deniz hem de tatlı sularda izlenmesinde nükleer tekniklerin uygulanabilirliğini artırmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Yaprak ve ekibi tarafından yürütülecek "Nükleer Analitik Teknikler Kullanarak Tatlı ve Tuzlu Su Kütlelerinde Kıyı Yönetiminin Geliştirilmesi ve Mikroplastiklerin İzlenmesi" başlıklı proje, IAEA'nın "NUTEC Plastikler" girişimi kapsamında desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaprak, proje sayesinde katılımcı üye devletlerin mikroplastik kirliliğini izleme ve analiz etme kapasitesinin artacağını, ayrıca bölgesel iş birliklerinin de güçleneceğini belirtti.

Nehirler, göller, denizler, toprak ve yer altı suları gibi farklı ortamlarda mikroplastiklerin kökeni, taşınma yolları, türlerini ve etkilerini kapsamlı şekilde inceleyeceklerini aktaran Yaprak, şunları kaydetti:

"Kirliliğin kaynakları, yayılma hızları ve sonuçları bilimsel olarak daha net ortaya konulacak. Mikroplastiklerin tanımlanması için uyumlu, standartlaştırılmış protokoller geliştirmeyi ve bilim insanlarını bu alanda eğitmeyi hedefliyoruz. Gerek denizlerde gerekse tatlı sularda mikroplastiklerin izlenmesi konusunda geliştirilecek nükleer teknikler sayesinde, farklı ülkelerde çevre yönetimi ve koruma süreçlerine kanıta dayalı bir temel sağlanacak. Uluslararası saha eğitimleri, atölye çalışmaları, veri değerlendirme oturumları ve bilimsel toplantılar aracılığıyla bölgesel iş birliğini de güçlendirmeyi hedefliyoruz."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise proje ekibini tebrik ederek, çalışmanın çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

