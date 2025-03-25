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  4. Eğil’de "Narin Hatıra Ormanı" için ilk fidanlar dikildi

Eğil’de "Narin Hatıra Ormanı" için ilk fidanlar dikildi

25.03.2025 17:12
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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde "Narin Hatıra Ormanı"nın ilk fidanları toprakla buluşturuldu.

Eğil’de "Narin Hatıra Ormanı" için ilk fidanlar dikildi

Eğil Belediyesi, Orman Haftası’nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve Eğil Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlamak amacıyla bir araya gelerek fidan dikimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, doğaya nefes olacak "Narin Hatıra Ormanı"nın ilk fidanları toprakla buluştu. Başkan Seydaoğlu, "Eğil Belediyesi olarak ilçemizin doğal güzelliklerini korumak ve geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha yeşil bir Eğil için hep birlikte geleceğe nefes olmaya devam ediyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır orman
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