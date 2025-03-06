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Eğilen direği onardılar, leyleğe yeni yuva yaptılar: "Köyümüzün neşesi ve simgesi"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
06.03.2025 18:39
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köyün simgesi haline gelen leyleğin bulunduğu telefon direği rüzgar nedeniyle eğildi. Belediye ekipleri ise direği onarıp leylek yuvasını yeniden yaptı.

Eğilen direği onardılar, leyleğe yeni yuva yaptılar: "Köyümüzün neşesi ve simgesi"

Kandıra ilçesinin kırsal Kocakaymaz Mahallesi’nde leylek yuvasının bulunduğu direk, bir süre önce rüzgar nedeniyle eğildi. Yıkılma tehlikesi de bulunan direği gören Harun Ergin, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Belediye Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı A Takımı ekipleri, olay yerine giderek, leylek yuvasının bulunduğu telefon direğinin bakımını yaptı. Bakım sırasında dikkatle yerinden alınan yuvadaki dal parçalarının temizlenmesinin ardından yapılan yeni yuva yerine yerleştirildi.

‘KÖYÜMÜZÜN NEŞESİ VE SİMGESİ’

Mahalle sakini Harun Ergin, belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Bu hayvan mart ayı içerisinde gelir ve yavrular, ağustos sonu gibi gider. Burada konaklar ve yavrularıyla bize komşu olur. Bu köye geliş tarihini bilmiyoruz; güzel bir hayvan. Köyümüzün neşesi ve simgesi” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli leylek
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