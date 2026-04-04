Eğirdir’de zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesi Eğirdir-Gelendost yolu Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınar U. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken karşı yönden gelen Muhterem K. yönetimindeki 06 FL 0980 plakalı otomobil ve Fırat Ş. idaresindeki 32 AFB 435 plakalı araçla çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada, aracın sürücüsü Muhterem K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet T. ve 07 BEN 550 plakalı aracın sürücüsü Pınar U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

