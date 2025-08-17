HABER

Eğitim almadan, doğuştan gelen yeteneğiyle yaptığı eserlerle hayran bırakıyor: Şimdiki hedefi Koca Sinan Paşa heykeli...

Hiçbir akademik eğitim almadan yaptığı seramik heykel ve resimlerle görenleri hayrete düşüren yetenekli genç, şimdi de "Yemen Fatihi" olarak bilinen Sadrazam Koca Sinan Paşa’nın heykelini yapıyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılda inşa edilen Sinan Paşa Külliyesi'nin tarihi atmosferinde yürütülen bu çalışma, izleyenleri hem şaşırtıyor hem de geçmişle bağ kurduruyor.

Hiçbir eğitim almadan yaptığı seramik heykeller ve resimler ile görenleri hayrete düşüren genç şimdide Yemen Fatihi olarak bilinen Sinan Paşa'nın heykelini yapıyor.

Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından (1572-73) başlayıp 990'dan (1582) önce tamamlandığı bilinen Sinan Paşa Medresesi (Külliyesi) ve Sinan Paşa Camii restorasyondan sonra halen Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hizmet vermektedir.

"HİÇ BİR EĞİTİM ALMADIM TAMAMEN DOĞUŞTAN GELİYOR"

Hüseyin Ali, "Sekiz senedir Yenişehir'de yaşıyorum. Resim ve seramik heykelleri yapıyorum. Hiç bir eğitim almadım tamamen doğuştan geliyor herhangi bir eğitim almadım gördüğüm her şeyi yapabiliyorum. Sinan paşa Yemen Fatihi olarak biliniyor. Sinan paşa külliyesi tarafından bu heykeli yapmam istendi. İtalyan bir ressam tarafından yapılan yan resmi bulunuyor. Buna bakarak heykeli yapmaya başladım. Hedefim güzel eserler yapıp Türkiye'de bir iz bırakmak istiyorum" diye konuştu.

"SİNAN PAŞA KÜLLİYESİNDE SERGİLEYECEĞİZ"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Açtığımız 200 yıllık kadın girişimciler merkezinin çini atölyesinde Yemen Fatihi olarak bilinen Sinan Paşa'nın büstünü genç kardeşimiz Hüseyin tarafından başarılı bir şekilde yapılıyor. Muhteşem bir çalışma 10 gündür yapımı devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminden Yavuz sultan selim dönemine kadar Sadrazamlık yapan Sinan Paşa ilçemizde önemli hizmetlere imza atmıştır. Sadece bununla kalmayacağız diğer padişahlarımızın büstlerini yapıp Sinan paşa külliyesinde sergileyeceğiz" dedi.

