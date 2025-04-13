Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyardı. Bazı illerde okullara tatil haberi geldi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK VE BARTIN

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm kademelerde, Bartın'ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.Bartın’ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, yarın okullara gitmeyecek.Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.Açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Nisan Pazartesi, ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

KARABÜK-BARTIN YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oldu.Kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı aksattı.Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Kara saplanan bazı araçlar itilerek kurtarılmaya çalışıldı, bir tır ise kayarak yolda makaslama yaptı.Bir süre kapanan kara yolunda ulaşım, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından normale döndü.