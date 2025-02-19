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Eğitime kar engeli! İstanbul'un ardından Muş'ta da okullar tatil edildi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.02.2025 17:37
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Kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi. İstanbul'un ardından Muş'ta ve Kırklareli'nin bir ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime kar engeli! İstanbul'un ardından Muş'ta da okullar tatil edildi...

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olmaya başladı. Okullardan da kar tatili haberleri de peşpeşe geldi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'un ardından Muş'ta eğitime bir gün ara verildi.

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Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar tatili Muş
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