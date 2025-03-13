Eğlence mekanı değil, suç yuvası! Silah, kaçak içki, uyuşturucu; ne ararsan var... Görenler gözlerine inanamadı

İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda cephanelik ele geçirildi.

SİLAH, UYUŞTURUCU, KAÇAK İÇKİ; NE ARARSAN VAR...

Operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat, uyuşturucu ve kaçak içki bulundu. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği operasyonda, mekanda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 103 tabanca mermisi, 8 pompalı tüfek, 54 tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki, 23 sentetik hap ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında S.C.D. (27), M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Vahim nitelikte silah bulundurmak’ suçundan işlem başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır