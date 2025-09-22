HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

EGM'den İstanbul'daki spor kulübü kongresinde dile getirilen iddiayla ilgili açıklama!

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), bir spor kulübünün hafta sonu yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bir delege tarafından dile getirilen "müsabakalarda 40-45 bin personel görevlendirildiği" iddiasının gerçek olmadığı belirtilerek, ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

EGM'den İstanbul'daki spor kulübü kongresinde dile getirilen iddiayla ilgili açıklama!

EGM'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da 20-21 Eylül'de bir spor kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisine yer verilen açıklamada, bir delegenin, müsabakalarda görevli personele yönelik "hadsiz, asılsız ve yakışıksız" ithamlarda bulunduğu belirtildi.

Hiç kimsenin Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapmasının mümkün olmadığına ve ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevik kuvvet birimlerinde görev yapan personelimiz, Kıyafet Yönergesi kapsamında belirtilen üniforma ile görev yapmaktadır. Müsabakaların risk durumu ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda personel sayısı planlanmakta olup, 40-45 bin personel görevlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Türk Polis Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir. İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni deprem olacak mı? 'Olağandışı' diyerek duyurdu!Yeni deprem olacak mı? 'Olağandışı' diyerek duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya devletlerine çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya devletlerine çağrı

Anahtar Kelimeler:
kongre emniyet genel müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.