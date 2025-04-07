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EGM kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledi.EGM Sağlık Yerleşkesi önünde düzenlenen etkinlikte, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ömer Urhal, Ali Baştürk ile Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Asım Bulat ve çok sayıda emniyet personeli kan bağışında bulundu.

EGM kan bağışı kampanyası düzenledi

EGM Sağlık Yerleşkesi önünde düzenlenen etkinlikte, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ömer Urhal, Ali Baştürk ile Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Asım Bulat ve çok sayıda emniyet personeli kan bağışında bulundu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirtti.

'EMNİYET TEŞKİLATI KANINI VE CANINI VERMEYE HAZIR'

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk de "Emniyet teşkilatının kuruluşunun 180'inci yılı münasebetiyle düzenlenen kampanyaya iştirak ettik. Emniyet teşkilatı, halkımızın güvenliğini sağlamak için her zaman kanını ve canını vermeye hazır. Biz de ayrıca Kızılay'a kan vererek destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Asım Bulat ise "Emniyet teşkilatının 180'inci yılı kuruluşu münasebetiyle yapılan etkinlikler arasında kan bağışı da yapıyoruz. İnşallah vatana millete faydalı olur diye umut ediyorum" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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