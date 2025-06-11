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Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği: Suçüstü yakalandılar!

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Samsun'da akılalmaz olay... Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi sınav esnasında yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şahısla birlikte kopya sistemini uzaktan yöneten başka bir şahıs gözaltına alındı.

Samsun’da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi sınav sırasında suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Samsun’un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Motorlu Taşıtlar Sınavı’na giren Y.Ç.’nin (52) kopya düzenekli elektronik sistemle sınava katıldığını tespit etti.

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Sınav sırasında yakalanan şahsın üzerindeki sistemi uzaktan yöneten S.A.Ç. (25) ise okul yakınındaki bir araçta yakalandı.

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Ekiplerin yaptığı aramada 3 adet casus kulaklık, 2 yaka kamerası, 2 verici cihaz, 6 sim kart ve çok sayıda elektronik ekipman ele geçirildi. Y.Ç. ve S.A.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun ehliyet sınavı
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