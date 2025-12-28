HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ehliyet sınavında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ehliyeti almak için girdiği sınav sırasında seyir halinde iddiaya göre kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, yaptığı kaza sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ehliyet sınavında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Olay, Aydın'da Denizli Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Hazar (18) isimli genç ehliyet almak için girdiği sınavda motosikletle seyir haline geçti. Sınav güzergahındayken iddiaya göre kalp krizi geçiren Hazar, motosikletin hakimiyetini kaybetti.

Devrilen ve sürüklenen motosikletten düşen Hazar ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hazar'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Hazar hayatını kaybetti. Hazar'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Rize! Heyelan anı böyle görüntülendiYer: Rize! Heyelan anı böyle görüntülendi
Bursa’da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralıBursa’da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.