Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuranlara operasyon; 3 tutuklama

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin ehliyet sınavında üzerinde özel düzenekle kopya çekerken suçüstü yakalanması üzerine çalışma başlattı.

EHLİYET SINAVINDA KOPYA DÜZENEĞİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, 6 şüphelinin sistemli olarak ehliyet sınavları için kamera ve kulaklıklı kopya sistemi kurduğunu, sınava giren adaylara soruların cevaplanmasında yardımcı oldukları tespit edildi. KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda 2’si sınavda kopya çekmeye çalışan aday olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 Wi-Fi cihazı, 3 kamera düzeneği, 4 kulak içi gizli kulaklık, 10 cep telefonu ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.G., A.K. ve M.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır