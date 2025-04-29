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Ehliyetine 2042 yılına kadar el koymuşlardı! Otomobiliyle park halindeki otobüse çarpınca gerçek ortaya çıktı

Kütahya’da 6 kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2042 yılına kadar el konulan İ.A. (49), otomobiliyle park halindeki halk otobüsüne çarparak yaralandı.

Ehliyetine 2042 yılına kadar el koymuşlardı! Otomobiliyle park halindeki otobüse çarpınca gerçek ortaya çıktı
Begüm Özkaynak

Kaza, Meydan Mahallesi Gaybiefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.A. yönetimindeki 43 AER 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.A., Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.A., taburcu edilmesinin ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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2042 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan kontrolde İ.A.’nın daha önce 6 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve 2042 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

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Ayrıca İ.A.’nın 2023’teki son olayında ‘dur’ ihtarına uymayıp polisle yaşanan takip sonucu yakalandığı ve polise mukavemet suçlamasıyla tutuklanarak bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi. Ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 18 bin TL idari para cezası uygulanan İ.A. hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet kaza otobüs park
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