HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ehliyetsiz plakasız motosiklet kullanırken üzerinde uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçe merkezinde plakasız motosiklet kullanan ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen ehliyetsiz sürücüye 128 bin TL idari para cezası kesildi.İddiaya göre, Yörük Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde, E.İ.’nin kullandığı plakasız motosikleti durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi.

Ehliyetsiz plakasız motosiklet kullanırken üzerinde uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçe merkezinde plakasız motosiklet kullanan ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen ehliyetsiz sürücüye 128 bin TL idari para cezası kesildi.

İddiaya göre, Yörük Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde, E.İ.’nin kullandığı plakasız motosikleti durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi. Sürücünün üst aramasını yapan polis, 2 kutu içerisinde 81 adet sentetik ecza ele geçirildi. Toplamda 128 bin TL idari para cezası kesilen sürücü gözaltına alınarak adli işlem başlatılırken, plakasız motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keşan’da polisin üst araması yaptığı şüpheliden uyuşturucu ele geçirildiKeşan’da polisin üst araması yaptığı şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi
Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıAlanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.