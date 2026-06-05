Ehliyetsiz plakasız motosiklet kullanırken üzerinde uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçe merkezinde plakasız motosiklet kullanan ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen ehliyetsiz sürücüye 128 bin TL idari para cezası kesildi.

İddiaya göre, Yörük Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde, E.İ.’nin kullandığı plakasız motosikleti durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi. Sürücünün üst aramasını yapan polis, 2 kutu içerisinde 81 adet sentetik ecza ele geçirildi. Toplamda 128 bin TL idari para cezası kesilen sürücü gözaltına alınarak adli işlem başlatılırken, plakasız motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır