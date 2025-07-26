Ehliyetsiz sürücü faciası: 'Dur' ihtarına uymadı, polis memuruna çarptı!

Aksaray'dak olay, saat 10.30 sıralarında Yavuz Sultan Mahallesi'nde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. 'Dur' ihtarına uymayan Fevzi K., motosikleti ile trafik polisi Yusuf Ceritlioğlu'na çarptı.

POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI

Kaçmaya çalışan Fevzi K. motosikletten düşerken, başına darbe alan ve sol bacağı kırılan Ceritlioğlu ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan Ceritlioğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilen Fevzi K. de ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)