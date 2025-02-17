Ehliyetsiz sürücü lüks araçla hava atarken baba ve 4 yaşındaki oğlunu hayattan koparmıştı! Mahkemede çıkan detaylar şoke etti...

31 Temmuz 2024 tarihinde Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz M.C.K. idaresindeki otomobil, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (36) ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarpmıştı. Kazada baba ve oğlu olay yerinde feci şekilde can vermişti.

İDDİANAME'DE BABA AHMET YILDIZ'IN TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Kazayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede kazada ölen baba Ahmet Yıldız'ın trafiği tehlikeye düşürerek kanun ve yönetmenliklerde belirlenen kurallara uymadığı ve bu nedenle asli kusurlu olduğu belirtildi.

İDRARINDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Ehliyetsiz sürücü için ise idrar numunelerinde uyuşturucu-uyarıcı madde tespit edildiği belirtilirken kazada tali kusurlu olduğuna da yer verildi. İddianamede M.C.K.'nin "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

"ARABASINA GÜVENENİ BEKLERİZ"

Öte yandan, kaza sonrasında 2 kişinin ölümüne neden olan M.C.K.'nin sosyal medya paylaşımlarında birçok kez direksiyon başına geçerek araç kullandığı ortaya çıkmıştı. Lüks aracı sürerken paylaşımlar yapan gencin, "Arabasına güveneni bekleriz" ifadeleri ise kan dondurmuştu.

(İHA)