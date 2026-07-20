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Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada motosikletli yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada motosikletli yaralandı

Kaza, Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 48 AT 066 plakalı motosiklet ile S.G. idaresindeki 10 OU 783 plakalı otomobil çarpıştı.

Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada motosikletli yaralandı 1

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZAYA KARIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen yaşlı sürücü İ.T. hafif yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye götürülmesi teklifini kabul etmeyerek yakınlarının imkanlarıyla hastaneye gitti.

MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otomobil sürücüsü S.G.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
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