Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kullandığı otomobille kamyona çarptı: 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi'nde meydana geldi. Gülşen K. idaresindeki 59 ALC 165 plakalı otomobilin kontrolünü yitirip yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü Gülşen K. ile yanında bulunan Mustafa K., İbrahim B., Ayşe B. ve Melisa B. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gülşen K.'nin yapılan kontrolünde 1.22 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır