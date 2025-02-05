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  4. Ehliyetsiz yakalandı... Darp edildiğini iddia edip, "Abim avukat hepinizden davacı olacağım" diye mahalleyi birbirine kattı!

Ehliyetsiz yakalandı... Darp edildiğini iddia edip, "Abim avukat hepinizden davacı olacağım" diye mahalleyi birbirine kattı!

05.02.2025 11:27
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.02.2025 11:27
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Esenyurt'ta ehliyetsiz bir genç, 3 arkadaşlarıyla birlikte uygulamadan kaçtı ortalığı birbirine kattı. Dakikalarca süren kovalamaca sonunda durdurulan arabadan indirilen ehliyetsiz sürücü, "Polis arabasının arkasında dayak yiyorum. Benim abim avukat hepinizden davacı olacağım" dedi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İnönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz bir genç, arkadaşlarıyla birlikte arabayla gezmeye çıktı. Bu sırada polis ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptığı sırada aracı durdurmak istedi.

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KAÇMAYI BAŞARAMAYIP YAKALANDILAR

Genç sürücü ise durmayıp arkadaşlarıyla birlikte kaçmaya başladı. Dakikalarca süren kovalamaca sonucu polis ekipleri aracı durdurmayı başardı. Araç içindeki gençler aşağı indirilirken araç içinde arama yapıldı.

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"ABİM AVUKAT HEPİNİZDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü, "Abi isterseniz bir milyon ceza yazın. Polis arabasının arkasında dayak yiyorum. Abim avukat hepinizden şikayetçi olacağım. Ben milletim, bana vuramazlar. Tamam ehliyetim yok ama bana kimse kötü davranamaz" dedi. Gençler karakola götürülürken, araç ise yediemin otoparkına çekildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt Ehliyet cadde
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