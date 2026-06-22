"Ejderha sıcakları" geliyor: Termometreler 40 dereceyi görecek!

Yeni haftayla birlikte yağışlı hava büyük ölçüde etkisini kaybederken, sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Özellikle hafta ortasından sonra birçok bölgede termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

SICAKLIKLAR HER GÜN ARTACAK

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının en az bir hafta boyunca etkili olacağını belirtiyor. İç Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 35 ila 40 derece arasında seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde değerlerin daha da yükselebileceği ifade ediliyor.

Salı günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel yağış geçişleri görülse de ülke genelinde güneşli ve sıcak havanın hakim olması öngörülüyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DURUM NE?

Megakent İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklıkların 30-31 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da sıcaklıkların kademeli olarak yükselerek hafta sonuna doğru 31 dereceye ulaşması bekleniyor.

İzmir'de ise sıcak hava daha sert hissedilecek. Kentte cuma günü termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECE ALARMI

Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek bölgelerin başında Güneydoğu Anadolu geliyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken, uzmanlar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Çanakkale'de sıcaklıkların 36 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Ege Bölgesi'nde Aydın'ın 38 dereceyi görmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise sıcaklıklar genel olarak 30 ila 33 derece arasında seyredecek.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Meteoroloji uzmanları, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı daha dikkatli olması gerektiği ifade edilirken, bol su tüketilmesi ve doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması tavsiye ediliyor.