Eker I Run Koşusu’nun sağlık sponsoru bu yıl da Medicana oldu

Binlerce koşucuyu her yıl Bursa’da bir araya getiren Eker I Run Koşusu’nun sağlık sponsorluğunu yine Medicana Bursa Hastanesi üstlendi.

Eker Meydan’da gerçekleştirilen koşunun sağlık sponsoru, bu yıl da Medicana Bursa Hastanesi oldu. Spor ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Doktor Özcan Akan, "Hastane olarak spor ve sporcunun yanında her zaman olmayı planlıyoruz. Bu tür organizasyonların sağlık sponsorluğunu üstlenerek destek oluyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Sporun sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tür organizasyonların en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz. Acil yardıma ambulansımız ve sağlık personelimiz tarafından gerekli desteği her zaman vermeye hazırız" dedi.

(İHA)