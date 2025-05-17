Ekipler günlerdir mesai yapıyor: Köylerin yarım asırlık yol sorunu çözülüyor

İlçeye bağlı Kısacıklı Mahallesi (köyü) başta olmak üzere bölge en zorlu ve virajlı yollarına sahip olmasıyla biliniyor. Bölgedeki dar ve virajlı yolların ulaşımda konforlu hale getirileceği, alt yapı ve sosyal alanların yapım sözünü seçimden önce veren Feke Belediye Başkanı Cömert Özen'in talimatıyla ekipler harekete geçti. Köylerde park, düğün ve toplanma alanı gibi yerlerin inşasına başlayan ekipler, ayrıca 80 gündür de yolların yapımı ve genişletilmesi için çalışma gerçekleştiriyor.

Kentin en zorlu dağ köylerine sahip dar ve virajlı yollarına sahip Feke ilçesinde ulaşımda kazaların en aza indirilmesi, doğası ile Karadeniz'i andıran ilçenin turizmi ve tarım alanında gelişmesi için iş makinelerini sürekli zorlu arazilerde mesai yaptığı ifade edildi.

Gençlere söz verdiğini hatırlatan Feke Belediye Başkanı Cömert Özen," Onlara verdiğimiz sözü tutmak için sahadayız. Köyün düğün ve toplanma alanı, park alanlarını inşa ediyoruz. 80 gündür alt yapı çalışmamız sürüyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz diyoruz. 80 gündür süren alt yapı çalışmamız tamamlandı. Yol genişletme ilçemizdeki 48 mahallemizde sürüyor. Gençlerimiz ve Feke'miz için hızla yarım asırlık sorunları tamamlayarak hizmetlerimizi sunmuş olacağız" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yastı ise yol yapımı ve genişleme çalışmasından dolayı çok memnun olduklarını söyledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır