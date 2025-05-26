"Ekmeğini taştan çıkarma" deyiminin gerçek örneği: Ekmeğini 45 yıldır taştan çıkarıyor!

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan taş ustası Mustafa Olgunöz, ekmeğini 45 yıldır taştan çıkarıyor.

"EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARMA"

Çocukluktan itibaren taş işçiliği yapan Olgunöz, ilçede sokak yollarını, ihtiyaç duyulan alanları taşlarla döşüyor.

"Ekmeğini taştan çıkarma" deyiminin günümüzdeki örneğini sergileyen Mustafa Olgunöz, ailesinin geçimini sağlıyor.

"TAŞTAN DEKORASYON İŞLERİ YAPIYORUM"

Balyozuyla kırdığı taşların bıçak gibi keskin olması nedeniyle eldivenlerinden kesik, ellerinden yara eksik olmayan Olgunöz, "40- 45 senedir taş ustalığı yapıyorum. Emekli oldum. Yine ara ara taş işerine devam ediyorum. Taştan dekorasyon işleri yapıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Bu meslekte artık eleman yetişmiyor." dedi.

TAŞ İŞÇİLİĞİ NEDİR?

Taş işçiliği, doğal taşların kesilmesi, şekillendirilmesi, işlenmesi ve yapı ya da süsleme amaçlı kullanıma hazır hale getirilmesi sürecine verilen isimdir. Bu zanaat, tarih boyunca mimariden sanata pek çok alanda önemli rol oynamıştır. Özellikle sert ve dayanıklı yapısıyla bilinen taşlar, ustaların elinde estetik ve işlevsel eserlere dönüşür.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır