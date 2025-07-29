'Ekmek teknem' demedi jant üstünde müdahaleye gitti! Sosyal medyada takdir topladı

Bursa’nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, hem endişeye hem de büyük bir dayanışmaya sahne oldu. Orman yangınla mücadele sürerken, bölgeden gelen bir görüntü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PATLAK TEKERLEK ÜSTÜNDE GİTTİ

Balıkesirli olduğu tahmin edilen bir çiftçinin, traktörünün patlak lastiğine aldırmadan su dolu römorkuyla alevlerin olduğu bölgeye ilerlemesi büyük takdir topladı. Yangına gönüllü müdahale eden vatandaş, binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve övgü dolu yorumlar aldı.

"ORMANLAR DAHA ÖNEMLİ"

Öte yandan su alma noktasında jant üzerinde giden çiftçi ile kendisini uyaran arkadaşları arasındaki diyalog da izleyenleri duygulandırdı. Jant üzerinde giden çiftçi, "Ne yapayım yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" diyerek gönülleri fethetti.