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'Ekmek teknem' demedi jant üstünde müdahaleye gitti! Sosyal medyada takdir topladı

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Çiğdem Sevinç

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyük özveri ve fedakarlıklarla da sahne oldu. Orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin büyük çabasının yanı sıra yangını duyup römorku ile su taşımaya çalışan çiftçiler de dikkatlerden kaçmadı. Römorkunun arkasında 'Balıkesir' yazan bir çiftçinin tekerleğinin patlamış olmasına rağmen jant üzerine yangına su taşıdığı o anlar sosyal medyada takdir topladı.

Bursa’nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, hem endişeye hem de büyük bir dayanışmaya sahne oldu. Orman yangınla mücadele sürerken, bölgeden gelen bir görüntü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ekmek teknem demedi jant üstünde müdahaleye gitti! Sosyal medyada takdir topladı 1

PATLAK TEKERLEK ÜSTÜNDE GİTTİ

Balıkesirli olduğu tahmin edilen bir çiftçinin, traktörünün patlak lastiğine aldırmadan su dolu römorkuyla alevlerin olduğu bölgeye ilerlemesi büyük takdir topladı. Yangına gönüllü müdahale eden vatandaş, binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve övgü dolu yorumlar aldı.

Ekmek teknem demedi jant üstünde müdahaleye gitti! Sosyal medyada takdir topladı 2

"ORMANLAR DAHA ÖNEMLİ"

Öte yandan su alma noktasında jant üzerinde giden çiftçi ile kendisini uyaran arkadaşları arasındaki diyalog da izleyenleri duygulandırdı. Jant üzerinde giden çiftçi, "Ne yapayım yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" diyerek gönülleri fethetti.

Ekmek teknem demedi jant üstünde müdahaleye gitti! Sosyal medyada takdir topladı 3

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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