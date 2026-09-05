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Ekosistemi koruma ve priene antik kenti üzerine

Bu haftaki söyleşide Priene Antik Kenti ve tarihi üzerine bilgi verildi. Kazı başkan yardımcısı Dr. Ahmet Ali Altın sunum yaptı.

Ekosistemi koruma ve priene antik kenti üzerine

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri devam ediyor. Bu haftaki konu Priene Antik Kenti oldu. Priene, M.Ö. 4. yüzyılda kurulan ilk planlı şehir olarak biliniyor.

Bu antik kent, Anadolu’nun Pompeisi olarak nitelendirilmektedir. Söyleşinin konuğu Dr. Ahmet Ali Altın, Priene hakkında bilgi verdi. Priene, söke ilçesinde bulunan önemli bir tarihi alan.

Kent, savunma stratejisiyle dikkat çekmektedir. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil olmuştur. Bu durum, Priene'nin tanınırlığını artırmıştır. Dr. Altın, sunumunda Priene’nin arkeolojik ve tarihsel önemini vurguladı.

Priene, ünlü şehir plancısı Hippodamos’tan adını alır. Kent, ızgara planı ile eğimli bir araziye inşa edilmiştir. Bunun yanı sıra, Roma İmparatorluk Dönemi’nde yoğun iskan olmamıştır. Bu özellik, dönemin özgün kent dokusunu korumayı sağlamıştır.

Priene, Anadolu’daki Hellen polisinin yapıları hakkında önemli veriler sunar. Athena Tapınağı, Tiyatro ve Bouleuterion kentteki önemli yapılar arasındadır. Bu yapılar, dönemin inançları ve kültürü hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Dr. Altın, Priene’nin konut mimarisi hakkında da bilgiler verdi. Anadolu’daki en iyi korunmuş Hellenistik Dönem konutları buradadır. Kentteki buluntular, Antik Çağ insanının günlük yaşamını anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak Priene, Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne adaydır. Dr. Ahmet Ali Altın, konukların sorularını yanıtladı. Ardından Priene Antik Kenti Alan Başkanı Mimar Mine Aşçı Altan, EKODOSD’a teşekkür belgesi takdim etti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Tarih
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