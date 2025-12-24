Ekran altı kameralı RedMagic 11 Air geliyor: Özellikleri sızdırıldı

Nubia, RedMagic 11 Air'i yakında piyasaya süreceğini resmen doğruladı. Yaklaşan akıllı telefon, RedMagic 10 Air'in halefi olacak ve söylentilere göre Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak.

İŞTE REDMAGIC 11 AIR'IN İPUÇLARI: EKRAN ALTI ÖN KAMERA İLE GELECEK

Doğrulama, RedMagic Oyun Telefonu Ürün Müdürü Jiang Chao'nun Weibo'daki bir gönderide yeni Air modelini kabul etmesiyle geldi. Chao, tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın (DCS) bir gönderisini de paylaşarak cihazın yakında piyasaya sürüleceğine dair ipuçları verdi.



RedMagic 10 Air

DCS, RedMagic 11 Air'in Ocak 2026'da Çin'de görücüye çıkacağını açıkladı. Buna göre cihaz, aktif soğutma fanına sahip olacak ve Snapdragon 8 Elite yonga seti tarafından desteklenecek. Telefon ayrıca büyük bir batarya barındıracak ve ekran altı ön kamera ile kesintisiz bir tam ekran deneyimi sunacak.

RedMagic 11 Air'in 6,85 inç AMOLED ekran, 50MP birincil arka kamera ve 24GB'a kadar RAM ile geleceği konuşuluyor.

Şirketin yakın zamanda Çin'de RedMagic 11 Pro ve 11 Pro+ modellerini piyasaya sürdüğünü de belirtmekte fayda var.