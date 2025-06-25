Ekran görüntüsü alanlar dikkat! Bu kez tehlikenin adı: SparkKitty

Eğer hassas herhangi bir bilgi veya içeriğin ekran görüntülerini telefonunuzun fotoğraf galerinizde tutuyorsanız, bunları hemen silmeniz gerekebilir. Çünkü App Store, Google Play Store ve üçüncü taraf kaynaklarda bulunan uygulamalar üzerinden yayılan bir casus yazılım kampanyası, görüntülere odaklanıyor. Yani artık telefonunuzda özel bilgilerinizin ekran görüntülerini saklamamanız için yeni bir neden var.

SPARKKITTY, KRİPTO VARLIKLARI YA DA DİĞER HASSAS BİLGİLERİ ÇALIYOR

Kaspersky tarafından tespit edilen ve Bleeping Computer tarafından bildirilen SparkKitty adlı zararlı yazılım, iOS ve Android cihazlardaki fotoğraf galerilerine erişerek, içindeki görselleri veya verileri sızdırabiliyor. Bu zararlı yazılımın amacı ise yüksek ihtimalle mağdurların kripto varlıklarını ya da diğer hassas bilgilerini çalmak.

SparkKitty, Apple App Store ve Google Play Store’da tespit edilip kaldırılmış kötü niyetli uygulamalar yoluyla yayılıyor. Ayrıca TikTok klonları gibi resmi olmayan platformlardan dağıtılan çeşitli sahte uygulamaları içeren yazılımlarda da bu zararlı keşfedilmiş durumda.

İŞTE SPARKKİTTY ZARARLI YAZILIMINA KARŞI YAPMANIZ GEREKENLER

iOS ve Android kullanıcıları, hem cihazlarında depoladıkları hassas verileri korumak hem de SparkKitty gibi casus yazılımlara kurban gitme riskini azaltmak için bazı önlemler alabilirler. İşte o önlemler: