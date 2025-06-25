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Ekran görüntüsü alanlar dikkat! Bu kez tehlikenin adı: SparkKitty

SparkKitty adlı zararlı yazılım, iOS ve Android cihazlardaki hassas bilgi içeren ekran görüntüleri gibi görselleri hedef alıyor. Kullanıcıların ekran görüntülerinden kripto varlıklarını ve hassas bilgilerini çalmayı amaçlayan yazılım, sahte uygulamalarla yayılıyor. Ancak iOS ve Android kullanıcılarının, cihazlarında depoladıkları hassas verileri korumak ve SparkKitty gibi casus yazılımlara kurban gitmemek için alabileceği bazı önlemler var.

Ekran görüntüsü alanlar dikkat! Bu kez tehlikenin adı: SparkKitty
Enes Çırtlık

Eğer hassas herhangi bir bilgi veya içeriğin ekran görüntülerini telefonunuzun fotoğraf galerinizde tutuyorsanız, bunları hemen silmeniz gerekebilir. Çünkü App Store, Google Play Store ve üçüncü taraf kaynaklarda bulunan uygulamalar üzerinden yayılan bir casus yazılım kampanyası, görüntülere odaklanıyor. Yani artık telefonunuzda özel bilgilerinizin ekran görüntülerini saklamamanız için yeni bir neden var.

SPARKKITTY, KRİPTO VARLIKLARI YA DA DİĞER HASSAS BİLGİLERİ ÇALIYOR

Kaspersky tarafından tespit edilen ve Bleeping Computer tarafından bildirilen SparkKitty adlı zararlı yazılım, iOS ve Android cihazlardaki fotoğraf galerilerine erişerek, içindeki görselleri veya verileri sızdırabiliyor. Bu zararlı yazılımın amacı ise yüksek ihtimalle mağdurların kripto varlıklarını ya da diğer hassas bilgilerini çalmak.

SparkKitty, Apple App Store ve Google Play Store’da tespit edilip kaldırılmış kötü niyetli uygulamalar yoluyla yayılıyor. Ayrıca TikTok klonları gibi resmi olmayan platformlardan dağıtılan çeşitli sahte uygulamaları içeren yazılımlarda da bu zararlı keşfedilmiş durumda.

İŞTE SPARKKİTTY ZARARLI YAZILIMINA KARŞI YAPMANIZ GEREKENLER

iOS ve Android kullanıcıları, hem cihazlarında depoladıkları hassas verileri korumak hem de SparkKitty gibi casus yazılımlara kurban gitme riskini azaltmak için bazı önlemler alabilirler. İşte o önlemler:

  • Her şeyden önce oturum açma bilgilerinizin veya herhangi bir hassas içeriğin ekran görüntülerini fotoğraf galerinize kaydetmeyin. Cihazınız bir şekilde tehlikeye girerse ister zararlı yazılım ister fiziksel hırsızlık yoluyla bu hesaplarınız için büyük bir risk oluşturur. Düzenli oturum bilgilerinizi, birkaç kat güvenlik arkasına gizlenmiş bir parola yöneticisinde saklayabilirsiniz.
  • İster Google Play ya da Apple App Store’dan ister resmi olmayan kaynaklardan uygulama indirirken dikkatli olun. Ne yazık ki denetlenen platformlarda bile bulduğunuz her şeye güvenemezsiniz. Geliştiricinin geçmişini kontrol edin, özellikle indirme sayısına kıyasla aşırı övgü dolu yorumlar varsa dikkatli olun.
  • Fotoğraf galerinize erişim isteyen uygulamalara karşı temkinli olun.
  • Yeni bir uygulama yüklerken istenen tüm izinlere dikkat edin ve bunları körü körüne onaylamayın.
  • Son olarak, Android cihazlarda canlı tehdit algılama özelliğine sahip Google Play Protect’in aktif olduğundan emin olun ve cihazınızda kötü amaçlı yazılım bulaşmasının uyarı işaretlerine karşı tetikte olun.
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virüs App Store iOS Google Play zararlı yazılım Google Play Store android ekran görüntüsü alma telefon
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