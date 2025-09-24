HABER

Ekran yenileme hızı nedir, oyunlarda neden önemlidir?

Genel olarak oyun oynama amacı ile kullanılan ya da sadece bu amaca yönelik olarak üretilen bilgisayarlarda performans son derece önemlidir. Yüksek miktarlarda bilgi işlem gücüne gereksinim duyulan bilgisayar ve video oyunları bilgisayarların performanslarına bağlı olarak çalışabilmektedir.

Ferhan Petek

Ekranlar bilgisayarlardaki en önemli parçalardan biridir. Bilgisayarların ekranları ya da monitörleri cihazın mikro işlemcisinden gelen sinyalleri görüntüye dönüştürmekle görevlidir. Birçok doküman, film, video ya da herhangi bir içerik ekranlar aracılığı ile görüntüye ulaşır. Bir bilgisayarın ekranının performansı birçok farklı özelliğe bağlıdır. Yenileme hızı da ekranlar ile ilgili önem verilen unsurlardan biridir.

Ekran yenileme hızı nedir?

Yenileme hızı adı verilen kavram, bir ekranda saniye içinde ekrana yansıtılacak olan kare yarısını ifade etmek için kullanılmaktadır. Ekran yenileme hızı bilgisayarın ekran performansını direkt olarak etkileyen ve belirleyen bir etkendir.

İyi bir görüntü kalitesi elde edebilmek için ekranın performansı yüksek olmalıdır. Ekran performansı da ekran yenileme hızına bağlı olarak güçlenebilir. Yenileme hızı adı verilen değer hz cinsi ile ölçülür. Ekrana getirilen kare sayısında artış oldukça elde edilen görüntünün kalitesi de yükselmektedir.

Ekran yenileme hızı oyunlarda neden önemlidir?

Bilgisayarların performansını doğrudan etkileyen ekran yenileme hızı, özellikle oyunlar için ve oyun bilgisayarları için son derece önemli kabul edilmektedir. Bilişim alanında rehresf rate olarak da anılan yenileme hızı ekrana gelen görsellerin daha akıcı ve daha net olabilmesi adına önemli bir faktördür.

Yenileme hızı ya da refresh rate bir karenin bir saniye içinde kaç defa güncellendiğini ifade etmektedir. Örnek olarak 120hz ekran yenileme hızı ile bir saniyede 120 kez yeni kare görüntülemesi elde edebilmek mümkün olur. Özellikle oyun oynayan kişilerin ve oyun bilgisayarı kullanıcılarının çok önemsediği ekran yenileme hızının neden ve ne kadar önemli olduğuna dair bazı durumlar şunlardır:

  • Daha akıcı görüntü sağlaması
  • Daha net görüntü elde etmek
  • Giriş gecikmesinin daha düşük olması
  • Kullanıcıdaki göz yorgunluğu sorunlarının azalması
  • Animasyonların daha akıcı olması
  • Hareket efektlerinin daha hızlı ve sorunsuz akması
  • Sanal gerçeklik deneyimi

Sadece oyun bilgisayarlarının ve ekranlarının değil akıllı telefonların, grafik tasarım amacı ile kullanılan monitörlerin ve sanal gerçeklik cihazlarının da yenileme hızı önemlidir. Ancak standart ofis kullanımlarında, temel medya izleme amacı ile ya da düşük bütçeli olan cihazlarda yüksek yenileme hızı olması gerekli görülmez.

