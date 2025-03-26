HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ekrem İmamoğlu: "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Başaracağız"

Ekrem İmamoğlu: "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Başaracağız"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.03.2025 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu Silivri Marmara Cezaevi'nden mesaj verdi. İmamoğlu, CHP lideri Özgür Özel'i oruç açmaya Saraçhane'ye davet etti. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da "Sandıkta göndereceğiz" dedi. İmamoğlu'nun mesajında kullandığı "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Başaracağız." ifadeleri ise dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu: "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Başaracağız"

İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz büyüktür diyerek sizi selamlıyorum.

Ramazan ayının merhameti, bereketi, adalet, birliktelik ruhu, insanın insanı hissetme anlayışı üzerinizde olsun.

Sosyal devlet olmak adına, adalet adına üzerimizdeki kötülüklerin bittiği, iyi günlerin geleceğini müjdeleyerek; ülkemize, milletimize, emeklisine, gençlerine, emekçisine, iş dünyasına zulüm ve zor günler yaşatan her kim varsa; içten dualarımla bir an önce bu kötü, bir avuç insanı milletçe göndereceğimiz günleri, sandığı, seçimi iple çektiğimi bilmenizi istiyorum.

Akşam İstanbul Saraçhane’de milletimizin, yüzbinlerin sesinden “Yiğidim Aslanım” şarkısını dinledim. Çok teşekkürler…

Halk TV’de 00.30’da benimle ilgili hazırlanan belgeseli izledim. Teşekkürler Halk TV.

Buradan bir uyarıda bulunmak isterim. Bir süre, dün akşam ilk kez hepimizin vergileri ile yayın yapan TRT başta olmak üzere, iktidar yalakası kanallara ilk kez hayatımda bu kadar bakma fırsatı buldum. Tam bir rezalet, yalan, iftira; namusa, haysiyete dil uzatma. Koca insanlar utanmadan, nasıl bu denli kötü olabilir? Hepsinin, tüm bu yalancıların, yalakaların, Ramazan ayında kul hakkı yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim ve ömrüm var oldukça hukuki haklarımı arayacağım. And olsun!

"BİR OLACAĞIZ, İRİ OLACAĞIZ..."

Bütün bu sorunları çözeceğiz. Bu atmosferi yaratan, bize yaşatan tek kişi var. Ankara’da kapalı kapılar ardından Türkiye’yi yönetmek değil koltuğunu korumak için Ramazan’da kul hakkı yemek dahil her yolu mübah gören tek kişiyi milletçe göndereceğiz, sandıkta göndereceğiz.

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Başaracağız. Akşam herkesi Saraçhane iftar sofrasında Sn. Genel Başkanım Özgür Özel ile oruç açmaya davet ediyorum. Ben de sizi izlerken iftar sofrasında olacağım, dua edeceğim.

Ekrem İmamoğlu

25 MART 2025 SALI, SİLİVRİ"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
2025 Kadir Gecesi mesajları: Kısa, dualı... 2025 Kadir Gecesi mesajları: Kısa, dualı...
Trafik magandası önce sıkıştırdı, sonra silah çektiTrafik magandası önce sıkıştırdı, sonra silah çekti
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Silivri Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Son dakika | Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu

Son dakika | Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu

Ümit Özdağ Silivri'de kaldığı koğuşu çizdi!

Ümit Özdağ Silivri'de kaldığı koğuşu çizdi!

Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e çok sert tepki!

Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.