Ekrem İmamoğlu bugünkü karara işaret etti! "Yanlış yoldan döneceklerinin işareti olmasını umuyorum"

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi. Özer'in bu suçtan tahliye edilse de belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta tutuklandığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

"YANLIŞ YOLDAN DÖNECEKLERİNİN İŞARETİ OLMASINI UMUYORUM"

Kararla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. İmamoğlu, "Bugün verilen tahliye kararının, iktidarın girdiği yanlış yoldan döneceğinin işareti olmasını umuyorum" dedi.

İmamoğlu şunları ifade etti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararını gecikmiş de olsa memnuniyetle karşılıyorum.

Duruşmada dinlenen tanıkların ifadeleri, bu davanın da diğerleri gibi hukuki değil siyasi nedenlerle açıldığını açıkça ortaya koydu.

Ancak ne yazık ki Ahmet Özer tahliye kararına rağmen hala cezaevinde. Daha önce birçok CHP’li belediye başkanımızın tutuklanmasına yol açan bir iftiracının suçlamaları nedeniyle Silivri’de tutulmaya devam ediyor. Üstelik, soruşturmanın üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen bu suçlamalara dair bir iddianame bile hazırlanmadı.

CHP’li belediyelere yönelik yargı tacizinin ilk adımı Esenyurt’ta atılmıştı. Başkanımız tutuklanmış, belediyeye kayyım atanmıştı. Ardından diğer soruşturmalar ve tutuklamalar geldi. Bugün verilen tahliye kararının, iktidarın girdiği yanlış yoldan döneceğinin işareti olmasını umuyorum.

Beklentimiz açık ve nettir: Ahmet Özer ve haksız yere tutulan tüm belediye başkanlarımız derhal serbest bırakılmalı, iddianameler hazırlanmalı, yargılamalar başlamalı ve TRT’den canlı olarak yayınlanmalıdır.

Milletin iradesini yok sayan bu hukuk dışı anlayışa karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."