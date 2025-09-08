HABER

Ekrem İmamoğlu: "CHP içi kavga yoktur! CHP üzerinden milleti teslim almaya çalışıyorlar"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin başkanlığında kayyum atanması süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "CHP içi kavga yoktur. Hukuksuz müdahalelere kalkışanlar, CHP üzerinden milleti teslim almaya çalışmaktadır" dedi.

Mustafa Fidan

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan son gelişmelerle ilgili "CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır" ifadelerini kullandı.

"BU UTANÇ, CUMHURİYETİ VE DEMOKRASİYİ TEHDİT EDEN İKTİDARA AİTTİR"

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Demokrasinin, hukukun ve çok partili hayatın alenen yok edilmek istendiği bir utanç sürecini yaşıyoruz. Bu utanç, Cumhuriyeti ve demokrasiyi tehdit eden iktidara aittir.

CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır.

Partimizin bütün kongre süreçleri YSK gözetimi ve onayında gerçekleştirilmiştir. YSK’yı görmezden gelerek, Anayasa’yı hiçe sayarak verilen kararların ne hukuk ne de millet nezdinde kıymeti vardır.

"CHP ÜZERİNDEN MİLLETİ TESLİM ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hukuksuz müdahalelere kalkışanlar, CHP üzerinden milleti teslim almaya çalışmaktadır. Ancak aziz milletimiz asla teslim olmayacaktır. Mücadeleyle dolu şanlı tarihimiz bize yol göstermeye devam edecektir.

Müdafaa-i Hukuk ruhu her zamankinden canlıdır. Milletin iktidarı kurulana kadar bize durmak, yorulmak, vazgeçmek yoktur.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için azim, kararlılık ve cesaretle cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz.

Ne yaparlarsa yapsınlar, aziz milletimiz bizimledir. Biz kazanacağız, millet kazanacak."

08 Eylül 2025
