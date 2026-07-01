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Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili yeni gelişme! İşte davanın görüleceği yeni mahkeme

HSK Kararnamesi ile Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’na bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, hiçbir değişiklik olmadan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 1. Heyet olarak atandı.

Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili yeni gelişme! İşte davanın görüleceği yeni mahkeme
Recep Demircan

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’na bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme, HSK kararnamesi ile kapatıldı.

Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili yeni gelişme! İşte davanın görüleceği yeni mahkeme 1

HEYETTE DEĞİŞİKLİK YOK

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’na bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 1. Heyet olarak atandı.

Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili yeni gelişme! İşte davanın görüleceği yeni mahkeme 2

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası, heyette herhangi bir değişiklik olmadan mevcut mahkeme heyeti tarafından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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