Ekrem İmamoğlu: "Devleti yöneten insanlar gençlere kin güdemez. Kaç bayram oldu gençler içeride! Devletimizi yönetenlere sesleniyorum..."

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İBB gözaltılarına karşı düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan protestocu gençler için seslenen İmamoğlu, "Ramazan Bayramı geçti, Kurban Bayramı geldi. Gençlerimiz hala ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine hasret bir şekilde adalet bekliyor. Devletimizi yönetenlere sesleniyorum" diyerek çağrıda bulundu.

"DEVLET GENÇLERE KİN GÜTMEZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Devlet ve devleti yöneten insanlar gençlere kin güdemez. Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onlar hukuksuz hiçbir şey yapmadılar, yalnızca itirazlarını dile getiren gençlerimizin hakkı hapis olamaz.

"DEVLETİMİZİ YÖNETENLERE SESLENİYORUM"

Ramazan Bayramı geçti, Kurban Bayramı geldi. Gençlerimiz hala ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine hasret bir şekilde adalet bekliyor. Devletimizi yönetenlere sesleniyorum. Bu durum vicdana, adalete, örf ve adetimize sığmaz. Bırakın gençlerimiz bu bayramda ailelerine kavuşsunlar.

Devlet, korumakla yükümlü olduğu milletin evlatlarına, onların özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak zorundadır. Yazıktır, günahtır.

Devletin dini adalettir. Bayramda gençlerin yeri ailelerinin yanıdır. Gençler özgür olsun, aileler artık huzur bulsun.

Ekrem İmamoğlu"