Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişi kim? Aralarında iş dünyasının tanınmış isimleri de var

İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirmesinin yankıları sürüyor. İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapma hakkı kazanan ve diplomaları iptal edilen 27 kişiden bazılarının da isimleri kamuoyuna yansıdı.

Diploması iptal edilen kişilerden bazıları şu şekilde:

Sevgi Toprak Tunga (İş insanı - Halis Toprak’ın kızı)

Alper Tunga (İş insanı - Halis Toprak’ın damadı)

Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK üyesi)

Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör)

Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)