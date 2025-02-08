Ekrem İmamoğlu ismini açıkladığı bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği 'Turpun Büyüğü' başlıklı basın toplantısında, İBB’ye, kendisine ve CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda sürekli bilirkişi olarak görevlendirildiğini iddia ettiği S.B. hakkında harekete geçti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Sözcü’de yer alan habere göre; İmamoğlu’nun avukatları, bilirkişi S.B. hakkında hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda bilirkişi olarak görevlendirilen kişinin ismini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, İmamoğlu hakkında "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilerek yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu ifade vermişti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır