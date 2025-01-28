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Ekrem İmamoğlu, kritik toplantı sonrası gece saatlerinde paylaştı... CHP'li isimlerden destek geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.01.2025 07:08
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' çıkışı ve ardından hakkında başlatılan soruşturma bir anda gündeme oturdu. İBB Başkanı İmamoğlu, gün gece saatlerinde Ankara'da kritik bir toplantıya katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen İmamoğlu'nun toplantı sonrası yaptığı paylaşım ise dikkat çekerken; çok sayıda CHP’li isim sosyal medya hesabından aynı cümleyi paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, kritik toplantı sonrası gece saatlerinde paylaştı... CHP'li isimlerden destek geldi

Dün herkesin merakla beklediği basın toplantısında “heybedeki turbun büyüğü” diyerek açıkladığı bilirkişinin ardından hakkında dakikalar içinde soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP lideri Özel, grup toplantısı öncesinde, TBB programı için Ankara'da bulunanTürkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

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3 SAAT SÜRDÜ

Saat 20.00 itibarıyla başlayan görüşme 3 saat sürdü.

İMAMOĞLU'NDAN ÇARPICI PAYLAŞIM

İmamoğlu’ndan bu görüşmenin ardından çarpıcı paylaşım geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından Alman şait Berthold Brecht'e ait olan ve slogan olarak kullanılan "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” dizesini paylaştı.

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İmamoğlu’nun ardından pek çok CHP’li isim tarafından da aynı paylaşımın yapıldığı görüldü.

CHP lideri Özgür Özel’in bugün partisinin haftalık grup toplantısında kayyım ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklaması bekleniyor.

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Ekrem İmamoğlu
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