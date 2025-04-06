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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!" Seni mertçe yarışa çağırıyorum"

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı da bulundu. İmamoğlu açıklamasında "Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum; Seni mertçe yarışa çağırıyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!" Seni mertçe yarışa çağırıyorum"
Recep Demircan

İBB'ye yönelik soruşturmalar başlatılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk kapsamında tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

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"SENİ MERTÇE YARIŞA ÇAĞRIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu "Seni mertçe yarışa çağırıyorum. Korkma gel yarışalım" dedi.

İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Aziz Milletim;

Aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır:

  • Ordu Havalimanı VIP davası,
  • Seçim iptal etme davası,
  • Büyükçekmece davası,
  • "Ahmak" davası,
  • "İBB'de 550 terörist var" davası,
  • Başsavcıya hakaret davası,
  • Hakkımda usulsüz rapor yazmış bilirkişiye suç duyurusunda bulunmama rağmen benim aleyhime açılan "bilirkişi" davası,
  • Diploma iptali,
  • Boş iddialar, yalan ifadeler ve gizli tanık marifetiyle oluşturulmuş yolsuzluk davası,
  • Uydurma bağlantı iddiaları ile oluşturulmuş terör davası ve kayyum girişimi,

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Ve daha nice mesnetsiz soruşturmalar...

Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum;

Seni mertçe yarışa çağırıyorum.

Korkma gel yarışalım.

Sandıkta bu aziz millet kararını versin.

Millet cesaretli ve mert olanı sever.

Var mısın?"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan ekrem imamoğlu operasyonu
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