Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!" Seni mertçe yarışa çağırıyorum"

İBB'ye yönelik soruşturmalar başlatılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk kapsamında tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu "Seni mertçe yarışa çağırıyorum. Korkma gel yarışalım" dedi.
İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:
"Aziz Milletim;
Aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır:
Ve daha nice mesnetsiz soruşturmalar...
Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum;
Seni mertçe yarışa çağırıyorum.
Korkma gel yarışalım.
Sandıkta bu aziz millet kararını versin.
Millet cesaretli ve mert olanı sever.
Var mısın?"
Aziz Milletim;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2025
Aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır:
📌Ordu Havalimanı VIP davası,
📌Seçim iptal etme…
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