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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Koltuk rüyası' sözlerine yanıt! Meydan okudu, seçim çağrısı yaptı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.02.2025 20:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Koltuk rüyası' sözlerine yanıt! Meydan okudu, seçim çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerini kullanmıştı.

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Erdoğan, paylaşımının devamında da "Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz. Küresel ve bölgesel etkinliğimizi artırırken bir yandan da insanımızın bizar olduğu hepimizin malumu sorunların çözümünü hızlandıracağız. Buna paralel olarak yapacağımız, güçlü bir vizyonu, kapsamlı bir programı, iddialı projeleri içeren iyi bir hazırlıkla milletimizin karşısına çıkacağız. Böylece eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını çok daha yükseğe taşıyacağız. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek yeni dönemimizin ve yürüteceğimiz bilinçli, planlı, programlı, kuşatıcı, hasbi, harbi çalışmaların şimdiden hayırlara tebdil olmasını diliyorum." demişti.

İMAMOĞLU: "HODRİ MEYDAN HEMEN SEÇİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. İmamoğlu, paylaşımında "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! HODRİ MEYDAN HEMEN SEÇİM" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu erdoğan
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