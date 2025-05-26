Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! "Sorumlu hemen yanı başınızda, başka yerde aramayın"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

"BAŞKA YERDE ARAMAYIN"

X paylaşımında "Sorumlu hemen yanı başınızda, başka yerde aramayın" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomideki çöküşe, yoksulluğa, pahalılığa, gelir adaletsizliğine kılıf arıyorsunuz. Sorumlu, şafak baskınıyla milletin iradesine kelepçe taktırandır.

Sorumlu, ayladır ağzından heybedeki turpu, dananın kuyruğunu, ahtapotun kollarını düşürmeyendir. orumlu, %50 faiz vererek döviz rezervi toplayıp, bir koltuk hırsı için bunu üç günde yakandır.

Yaptığın her hukuksuz iş, ekonomiye daha büyük darbe vuruyor. Ekonominin başına istersen Nobelli iktisatçıyı getir, bu akılla bu milletin derdine zerre faydan olmayacak."

Ekrem İmamoğlu