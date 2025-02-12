Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken TikTok paylaşımı! "Erkekler sadece tek bir şey ister..."

Ekrem İmamoğlu TikTok platformu üzerinden Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP metrosu ile ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. Paylaşımın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Erkekler sadece tek bir şey ister: Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP metrosu."

SEFAKÖY–BEYLİKDÜZÜ–TÜYAP METRO HATTI PROJESİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TikTok paylaşımına konu olan Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP Metro Hattı, İstanbul'un batı yakasında planlanan önemli bir ulaşım projesidir. Bu hat, Sefaköy'den başlayarak Beylikdüzü üzerinden TÜYAP'a kadar uzanacak şekilde tasarlanmıştır. Toplamda 18,4 kilometre uzunluğunda olması ve 10 istasyondan oluşması planlanmaktadır.

İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NUN TİKTOK PAYLAŞIMI