Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken TikTok paylaşımı! "Erkekler sadece tek bir şey ister..."

Ekrem İmamoğlu TikTok platformu üzerinden Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP metrosu ile ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. Paylaşımın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Erkekler sadece tek bir şey ister: Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP metrosu."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TikTok paylaşımına konu olan Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP Metro Hattı, İstanbul'un batı yakasında planlanan önemli bir ulaşım projesidir. Bu hat, Sefaköy'den başlayarak Beylikdüzü üzerinden TÜYAP'a kadar uzanacak şekilde tasarlanmıştır. Toplamda 18,4 kilometre uzunluğunda olması ve 10 istasyondan oluşması planlanmaktadır.
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