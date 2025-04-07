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Ekrem İmamoğlu'ndan elektrik zammına tepki: "Ülkeyi büyük bir felakete sürüklediklerini gayet iyi biliyorlar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı yeni mesajında yapılan elektrik zammına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Sabahtan akşama kadar hiç utanıp arlanmadan hakkımızda olur olmaz iftira edenler, söz konusu elektriğe yapılan %25 zam olunca suspus" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan elektrik zammına tepki: "Ülkeyi büyük bir felakete sürüklediklerini gayet iyi biliyorlar"
Cansu Akalp

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektriğe gelen yüzde 25 zamma tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Sabahtan akşama kadar hiç utanıp arlanmadan hakkımızda olur olmaz iftira edenler, söz konusu elektriğe yapılan %25 zam olunca suspus" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yayımlanan mesaj şu şekilde:

"Sabahtan akşama kadar hiç utanıp arlanmadan hakkımızda olur olmaz iftira edenler, söz konusu elektriğe yapılan %25 zam olunca suspus.

Neden bu sessizlikleri biliyor musunuz? Çünkü ülkeyi büyük bir felakete sürüklediklerini kendileri de gayet iyi biliyorlar.

Bir avuç insanın koltuk ihtirasının, iktidar hırsının bedelini maalesef milletin tamamı ödüyor. Hukuk bu ülkede en güvenilmez kurum olduysa bunun tek sebebi yargıyı siyasallaştıran akıldır. Kimse yargıya güvenmiyor.

Deprem oluyor hesap sorulmuyor, yangın oluyor hesap sorulmuyor, sel oluyor hesap sorulmuyor, kara parayı aklayanlar milletin önünde şov yapıyor, yenidoğan bebeklerin hayatı üzerinden çeteler kuruluyor, uyuşturucu tacirleri cirit atıyor, yine hesap sorulmuyor. Muhalefete, öğrenciye, gence aslan kesilenler konu bunlar olunca siniyor, kafasını sokacak yer arıyor.

Bu adaletsizliktir ekonomiyi bu hale getiren vatandaşları geleceğe güvenmez hale getiren. Unutmayalım ki bizim gibi ülkelerde; ne kadar hukuk ve demokrasi o kadar aş ve iş.

Siz gideceksiniz ve bu ülke düzlüğe çıkacak."

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Ekrem İmamoğlu elektrik zammı ibb
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