Ekrem İmamoğlu'ndan "işkence" iddiası! "Bu bir suç duyurusudur" diyerek paylaştı

Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 23 Mart tarihinde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, buna rağmen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmişti.
23 Mart tarihinden beri Silivri'de bulunan İmamoğlu, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. İmamoğlu "Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor.
Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar.
Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle "iftiracı" yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar.
Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna"
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