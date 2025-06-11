Ekrem İmamoğlu'ndan "işkence" iddiası! "Bu bir suç duyurusudur" diyerek paylaştı

Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 23 Mart tarihinde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, buna rağmen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmişti.

"BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR"

23 Mart tarihinden beri Silivri'de bulunan İmamoğlu, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. İmamoğlu "Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"SİSTEMATİK OLARAK İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YAPILIYOR"

"Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor.

"YERLERDE YATIRILIYOR, PİSLİK İÇİNDE HÜCRELERDE TUTULUYORLAR"

Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar.

"HERKESİ BASKIYLA, ŞANTAJLA, TEHDİTLE, İŞKENCEYLE 'İFTİRACI' YAPMAK İSTİYORLAR"

Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle "iftiracı" yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar.

"BU ANNELERİN, ÇOCUKLARIN AHI BU KÖTÜLÜĞÜ YAPAN HERKESİN BOYNUNA"

Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna"