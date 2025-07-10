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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı! "Biz Beton Kanal’ın karşısında kaya gibi duracağız"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu mesajında, Kanal İstanbul projesine değinerek bir video yayımlayarak, "Biz Beton Kanal’ın karşısında kaya gibi duracağız. Çünkü bugün susarsak, yarın su bulamayacağız, yaşayamayacağız" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı! "Biz Beton Kanal’ın karşısında kaya gibi duracağız"
Begüm Özkaynak

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda Barajın çevresinde, 17 Haziran’dan bu yana 8 ihalede 8133 konut yapılacağı ilan edildiğini belirterek, Kanal İstanbul projesine değindi. İmamoğlu,"Biz Beton Kanal’ın karşısında kaya gibi duracağız. Çünkü bugün susarsak, yarın su bulamayacağız, yaşayamayacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu ndan Kanal İstanbul paylaşımı! "Biz Beton Kanal’ın karşısında kaya gibi duracağız" 1

"BETON KANAL’IN KARŞISINDA KAYA GİBİ DURACAĞIZ"

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Türkiye’nin dört bir yanındaki orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Binlerce hektar orman, içinde yaşayan canlılarla birlikte yok oldu. Yaşananlar elbette bir tesadüf değil. Hepsi iklim krizinin, doğaya yapılan hoyrat müdahalenin ve en kötüsü bu ekolojik değişimi anlayamayan liyakatsiz yönetimin sonucu.

Göller kuruyor, şehirler susuzlukla karşı karşıya kalıyor, ormanlarımız yanıyor. Ama ne yazık ki İstanbul’a hâlâ bilimden, doğadan, insandan uzak, sadece rant odaklı bir proje dayatılıyor: Beton Kanal!

Ekrem İmamoğlu ndan Kanal İstanbul paylaşımı! "Biz Beton Kanal’ın karşısında kaya gibi duracağız" 2

Rant gözleri öyle kör etmiş ki; 136 milyon metrekare tarım ve orman arazisinin yok olması göze alınabiliyor. Bir avuç insan için mülkiyet hakkı, tapu hakkı yok sayılabiliyor. 1,5 milyon İstanbullunun içme suyu kaynağı Sazlıdere Barajı bile bir gecede gözden çıkarıldı. Sadece bir imzayla, barajın içme suyu statüsü kaldırıldı.

Barajın çevresinde, 17 Haziran’dan bu yana 8 ihalede 8133 konut yapılacağı ilan edildi. Hem de son ihale Türkiye şehitlerine ağlarken yapıldı.

Ekrem İmamoğlu ndan Kanal İstanbul paylaşımı! "Biz Beton Kanal’ın karşısında kaya gibi duracağız" 3

Neden mi?
Kim olduğu bile bilinmeyen bazı yabancı yatırımcılar ve Türkiye’deki bir avuç rantçı daha çok kazansın diye. İktidar rant uğruna, İstanbul’un su kaynaklarını, ormanlarını, toprağını ve geleceğini feda ediyor.
Ama biz Beton Kanal’ın karşısında kaya gibi duracağız. Çünkü bugün susarsak, yarın su bulamayacağız, yaşayamayacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kanal istanbul İstanbul beton paylaşım
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