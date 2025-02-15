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Ekrem İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: “Ülke yönetiminde ikilik mi var?”

15.02.2025 10:35
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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılıp yerine kayyum atanmasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından değerlendirmede bulundu. İmamoğlu açıklamasında “Birbiri ile çelişen politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır” dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: “Ülke yönetiminde ikilik mi var?”

İçişleri Bakanlığı tarafından, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırılırken Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı:

"Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır.

“MİLLET HESAP VERMEZ, HESAP SORAR”

Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır.

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Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK’lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır.

Millet hesap vermez, hesap sorar.
Makamlar kimsenin tapulu malı değildir.
Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir.
Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir."

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Van kayyum
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