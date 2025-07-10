Ekrem İmamoğlu'ndan ses getiren paylaşım! 'Yeter artık' diyerek isyan etti: Bu artık rekabet değil

19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu gündemle ilgili tepkilerini sosyal medyadan göstermeye devam ediyor. İmamoğlu'nun son paylaşımında 'yeter artık diye isyan etmesi dikkat çekti. İmamoğlu hem Murat Çalık'ın tedavisiyle ilgili sürece hem de bu sabah Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın gözaltına alınmasına sert çıktı.

"CANIMIZ TEHLİKEDE"

Daha önce yaptığı, 'canımız tehlikede' çıkışını yineleyen İmamoğlu, "Yapılanlar ne hukukla açıklanabilir ne de vicdanla" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde;

YETER ARTIK

Beylikdüzü Belediye Başkanımız, kardeşim Mehmet Murat Çalık tedavisi tamamlanmadan cezaevine gönderildi, orada tekrar hastalandı, hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu.

Şafak vakti yapılan hukuksuzluklara ise bu kez gece yarısı baskınları eklendi. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, sabaha karşı 1.30’da evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Daha önce de söylemiştim:

Bırakın adil yargılanmayı, artık canımız tehlikede. Yapılanlar ne hukukla açıklanabilir ne de vicdanla.

Bu artık rekabet değil, açıkça nefret.

Milletinden nefret eden siyasetçi mi olur! Sizi Allah’tan başka havale edecek kimse kalmadı.