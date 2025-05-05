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Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e veda paylaşımı: "Helalleşmek zor mu hayattayken?"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu Sırrı Süreyya Önder'in ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Cenaze merasimini izlediğini belirten İmamoğlu, "Helalleşmek zor mu hayattayken?" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e veda paylaşımı: "Helalleşmek zor mu hayattayken?"
Begüm Özkaynak

İBB Başkanı İmamoğlu tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin ardından sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Ekrem İmamoğlu X İmamoğlu yaptığı paylaşımda "Silivri’deki hücremden bir güzel adamın cenaze merasimini izledim bugün." diyerek başsağlığı mesajı paylaştı.

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"HELALLEŞMEK ZOR MU HAYATTAYKEN?

İmamoğlu'nun paylaşımındaki ifadeleri şu şekilde;

"Hep birlikte yan yana, omuz omuza saf tutmuşuz, Sırrı Süreyya Önder’i ebediyete uğurlarken.

Her görüşten, her kimlikten milletimizin evlatları, yöneticileri ve siyasetçileri olarak gür bir sesle haykırdık hislerimizi yüce Allah’ın huzurunda: “İyi bilirdik”, “Haklarımız helal olsun”…

Helalleşmek zor mu hayattayken? Birbirimizi anlamak, hissetmek, konuşabilmek…
Neden bu kadar zorlaştı bu işler?

Elbette aynı fikirde olmak şart değil. Biliriz ki farklılıklarımızla güzeliz, zenginiz. Anadolu irfanı ve hoşgörüsüdür güvencemiz.

Artık yıkmalıyız bu önyargıları, konuşabilmeli, tartışabilmeli ve en önemlisi kucaklaşabilmeliyiz yaşarken.

Eşit hissedarları olduğumuz bu cennet vatanın tüm nimetlerini adil bir biçimde paylaşabilmeliyiz.

Mücadelemiz milletimizin; huzuru, barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği, ay yıldızlı bayrak altında eşit ve hür şekilde yaşayabilmesi içindir.

Mücadelemiz “bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” yaşamak içindir.

Bu vesileyle, saygıdeğer Sırrı Süreyya Önder’e tekrar yüce Yaradan’dan rahmet diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Sırrı Süreyya Önder cenaze
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