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Ekrem İmamoğlu’ndan TRT'ye çok sert tepki: "Tesadüfen görünce durdum"

19 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT'ye çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan İmamoğlu, "Tesadüfen kelime kelime okunduğunu görünce durdum. Bir avuç insanın hırsına, ihtirasına, koltuk sevdasına harcayanlar açıkça kul hakkı yiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan TRT'ye çok sert tepki: "Tesadüfen görünce durdum"
Devrim Karadağ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT'ye çok sert tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Dün sabah güne başlarken televizyonu açınca, yıllardır boykot edip izlemediğim başta TRT olmak üzere bir kısım TV kanallarına denk geldim. Kanallar arası geçiş yaparken tesadüfen TRT-Türk kanalında bir iftiracının ifadesinin kelime kelime okunduğunu görünce durdum ve takip ettim.

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"DAKİKALARCA TANE TANE OKUDU"

Dakikalarca bu ifade tane tane okundu, sanırsınız TRT değil, başsavcılık haber ajansı!

Ardından başına CHP etiketini yapıştırarak, İBB ile ABB aleyhine içi iftira ve yanıltma dolu iki haber sundular.

"BİR KEZ DAHA ÜZÜLDÜM"

Sabah on dakika civarında bu gayriahlaki tutumu izlerken, 86 milyon insanın vergileri ile ayakta duran devletimizin kanalının bir avuç insanın iktidar hırsının esiri olduklarını hatırladım. Yayınların nasıl bir sefil ve rezil bir düzeyde yapıldığını düşünüp bu kadim kurumunun haline bir kez daha üzüldüm.

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Milletimizin bilhassa TRT’yi ayrıca cezalandırmasını ve izlemeyerek boykot etmesini diliyorum.

TBMM çatısı altında bulunan muhalif tüm milletvekillerimizin, her ortam ve konuşmalarında TRT’yi kınamalarını ve bu yanlı tutumu deşifre etmelerini öneriyorum.

Emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, işsizin vergilerinden aktarılan milyarlaca dolar kaynağı, bir avuç insanın hırsına, ihtirasına, koltuk sevdasına harcayanlar açıkça kul hakkı yiyorlar.

Anadolu Ajansı da 2019’dan itibaren aynı kirliliğin bir parçasıdır. TRT ve Anadolu Ajansı’nın emekçi kadrolarına kalpten sevgilerimi iletirken, siyasetin atadığı tüm yönetici kadroları kınıyorum.

"HODRİ MEYDAN"

Bütün bunlara rağmen diyorum ki:

Hodri meydan. İlk kez hayırlı bir iş yapın. Bir avuç insanın milletimize bedel ödettikleri bu siyasi operasyonu çok hızlı bir şekilde TRT’de canlı yayında yargılayın!

Milletimizin huzurunda millete hesap verelim!"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu trt
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